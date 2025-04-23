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Глава МЗС Чехії заступився за хокеїста, якому погрожує Медведєв

Новини — Середа, 23 квітня 2025, 11:51 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на ситуацію з погрозами чеському хокеїсту Домініку Гашеку з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Ліпавський висловив підтримку хокеїсту Гашеку у зв’язку з нападками з боку Медведєва.

"Медведєв вважає нормальними грубі погрози на адресу людини, яка не боїться засуджувати війну РФ і бореться проти використання спорту задля підтримки тієї війни. Примітивне залякування – це "нормальність" у путінській Росії, але не в цивілізованих країнах. Висловлюю підтримку Домініку Гашеку", – написав він.

Гашек на початку тижня заявив, що звернувся з офіційними листами до президента Міжнародного олімпійського комітету та керівництва Міжнародної федерації з хокею, де повідомив їх, що Медведєв погрожує йому смертю.

"Крім того, я вказав на важливість їхніх рішень у наступні місяці та знову запропонував допомогу у створенні таких правил, щоб спортивні змагання не були місцем для реклами війни РФ", – написав він у своєму X, додавши, що вважає листи суспільно значущими, тому невдовзі оприлюднить їх.

Як зазначає IDNES, Медведєв вже не раз атакував Гашека. На початку квітня, коли Гашек критикував російського хокеїста Овечкіна на тлі встановленого ним рекорду і згадав, що той "не помічає" війни, Медведєв написав у своєму Telegram, що "чекає на суїцид божевільного Гашека". 

Після допису Гашека про листи помічник Медведєва в коментарі ТАСС заявив, що, на думку Медведєва, той "страждає тяжкою формою психічного захворювання – русофобією у формі марення про переслідування", та що йому варто "обережно переходити дорогу, не пити пива у неперевірених місцях та регулярно відвідувати психіатра". 

Нагадаємо, у лютому до МЗС Чехії викликали російського посла через погрози чеській сенаторці.

Наприкінці 2024 року очільник МЗС Великої Британії підтримав газету The Times після погроз Медведєва.

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Чехія Росія
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