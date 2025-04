Глава МЗС Чехії заступився за хокеїста, якому погрожує Медведєв

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на ситуацію з погрозами чеському хокеїсту Домініку Гашеку з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Ліпавський висловив підтримку хокеїсту Гашеку у зв’язку з нападками з боку Медведєва.

"Медведєв вважає нормальними грубі погрози на адресу людини, яка не боїться засуджувати війну РФ і бореться проти використання спорту задля підтримки тієї війни. Примітивне залякування – це "нормальність" у путінській Росії, але не в цивілізованих країнах. Висловлюю підтримку Домініку Гашеку", – написав він.

Гашек на початку тижня заявив, що звернувся з офіційними листами до президента Міжнародного олімпійського комітету та керівництва Міжнародної федерації з хокею, де повідомив їх, що Медведєв погрожує йому смертю.

"Крім того, я вказав на важливість їхніх рішень у наступні місяці та знову запропонував допомогу у створенні таких правил, щоб спортивні змагання не були місцем для реклами війни РФ", – написав він у своєму X, додавши, що вважає листи суспільно значущими, тому невдовзі оприлюднить їх.

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other…