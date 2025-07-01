У Кремлі відповіли Келлогу, який звинуватив РФ у затягуванні мирних переговорів

Речник Кремля Дмитрій Пєсков спробував довести, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, після того як спецпосланник президента США Кіт Келлог звинуватив Москву в їхньому затягуванні.

Слова Пєскова на брифінгу у вівторок цитує російське РБК, повідомляє "Європейська правда".

Келлог напередодні відкинув заяви Пєскова про те, що подальші мирні переговори залежать від України та США, як "викривлення реальності в дусі Орвелла", і закликав Росію не "тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні".

За словами речника Кремля, в питанні мирних переговорів між Україною та Росією "ніхто нічого не затягує".

"Ми, звичайно, зацікавлені насамперед у тому, щоб досягти поставлених цілей і завдань, які ми намагаємося досягти в ході спеціальної військової операції політико-дипломатичними засобами, тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати", – додав він.

Пєсков також стверджує, що домовленості другої зустрічі у Стамбулі продовжують втілюватись, "ну а далі треба просто збиратися".

"Коли домовляться, будуть виконані всі попередні гуманітарні домовленості, зберуться і будуть далі вже обговорювати", – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, останній, другий раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Владімір Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.