В Кремле ответили Келлогу, который обвинил РФ в затягивании мирных переговоров

Представитель Кремля Дмитрий Песков попытался доказать, что Россия заинтересована в мирных переговорах, после того как спецпосланник президента США Кит Келлог обвинил Москву в их затягивании.

Слова Пескова на брифинге во вторник цитирует российское РБК, сообщает "Европейская правда".

Келлог накануне отверг заявления Пескова о том, что дальнейшие мирные переговоры зависят от Украины и США, как "искажение реальности в духе Оруэлла", и призвал Россию не "тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине".

По словам спикера Кремля, в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией "никто ничего не затягивает".

"Мы, конечно, заинтересованы прежде всего в том, чтобы достичь поставленных целей и задач, которых мы пытаемся достичь в ходе специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", – добавил он.

Песков также утверждает, что договоренности второй встречи в Стамбуле продолжают воплощаться, "ну а дальше надо просто собираться".

"Когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать", – сказал представитель Кремля.

Напомним, последний, второй раунд встречи в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором заведомо неприемлемых ультиматумов.

Несмотря на это, хозяин Кремля Владимир Путин заявил, будто Москва готова к следующей встрече с украинской делегацией.