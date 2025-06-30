Келлог відкинув закиди Кремля, що Україна і США затягують мирні переговори

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що саме Росія, а не Штати чи Україна, тягне час у пошуку мирного врегулювання розвʼязаної нею повномасштабної війни.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Келлог процитував заяву речника Кремля Дмитрія Пєскова, який заявив, що подальший хід мирних переговорів залежить саме від позиції України та США.

"Останні коментарі Пєскова щодо стану переговорів – це викривлення реальності в дусі Орвелла. Заяви Росії про те, що США та Україна затягують мирні переговори, не мають підстав", – прокоментував посланник Трампа.

Він наголосив, що президент США послідовно й наполегливо виступає за досягнення прогресу у припиненні війни.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні", – додав Келлог.

Як відомо, представники Києва і Москви провели дві зустрічі у Стамбулі, за підсумками яких вдалось вирішити виключно гуманітарні питання, а не припинення вогню.

Останній раунд зустрічі у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із набором заздалегідь неприйнятних ультиматумів.

Попри це, господар Кремля Владімір Путін заявив, начебто Москва готова до наступної зустрічі з українською делегацією.