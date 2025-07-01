В Австрії евакуювали близько 100 жителів долини після зсуву ґрунту

Десятки жителів долини Гшніцталь в Тіролі, що на південному заході Австрії, у вівторок були евакуйовані після зсуву ґрунту, який накрив будинки та гірські хатини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Збройні сили Австрії за допомогою вертольота Black Hawk вивезли близько 100 людей із села Гшніц та трьох гірських хатин, розташованих у долині Гшніцталь.

В очікуванні евакуації мешканцям наказали залишатися в приміщеннях, не заходити в підземні гаражі та підвали, а також триматися подалі від гребель.

Напередодні сильні грози спричинили зсув ґрунту в долині, в результаті чого будинки опинилися під водою та уламками. Дороги, що ведуть до будинків, стали недоступними.

Фото: ORF

Командир місцевої рятувальної служби Лукас Браунгофер заявив, що місцева річка Гшніцбах також вийшла з берегів, що призвело до затоплення прилеглої території.

За словами Браунгофера, про постраждалих у результаті зсуву не повідомлялось, але він завдав значної матеріальної шкоди – зокрема зруйнував музей просто неба, присвячений водяним млинам.

Нагадаємо, у травні близько 300 людей довелося евакуювати з альпійського селища Блаттен у сусідній Швейцарії через загрозу зсуву.

Після обвалу льодовика та зсуву частини гори і подальшого затоплення село було вщент знищене.