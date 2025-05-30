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Супутникові знімки показали, що залишилось від села у Швейцарії після нищівного зсуву

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Новини — П'ятниця, 30 травня 2025, 11:26 — Христина Бондарєва

Супутникові знімки компанії Maxar показали наслідки стихійного лиха для швейцарського села Блаттен у кантоні Вале, яке було практично вщент знищене після обвалу льодовика та зсуву частини гори і подальшого затоплення.

Знімки наводить SRF, повідомляє "Європейська правда".

Катастрофічні наслідки, які спіткали село, вражаюче видно на супутникових знімках. Більша частина села виявилась похованою під гірською породою. 

 
фото: maxar

Як повідомляли раніше у місцевій владі, 90% села було фактично знищено внаслідок природного лиха. Люди не постраждали, оскільки їх заздалегідь евакуювали.

Частина села опинилась затопленою після того, як гірська порода, що обвалилася, заблокувала місцеву річку та потік, і на місці стала утворюватись нова водойма.

 
фото: maxar

Знімки також демонструють, як виглядав схил гори до та після зсуву.

 
фото: maxar

Нагадаємо, рекордний зсув після обвалу льодовика у Блаттені стався 28 травня. Він, своєю чергою, спричинив затоплення. 

Ситуація в Блаттені нагадала про долю швейцарського муніципалітету Брієнц. Там вже роками схил гори загрожує зсувом і засипанням маленького селища. 

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Швейцарія стихійні лиха
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