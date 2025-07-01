В Австрии эвакуировали около 100 жителей долины после оползня

Десятки жителей долины Гшницталь в Тироле, на юго-западе Австрии, во вторник были эвакуированы после оползня, который накрыл дома и горные хижины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Вооруженные силы Австрии с помощью вертолета Black Hawk вывезли около 100 человек из деревни Гшнитц и трех горных хижин, расположенных в долине Гшнитцталь.

В ожидании эвакуации жителям приказали оставаться в помещениях, не заходить в подземные гаражи и подвалы, а также держаться подальше от плотин.

Накануне сильные грозы вызвали оползень в долине, в результате чего дома оказались под водой и обломками. Дороги, ведущие к домам, стали недоступными.

Фото: ORF

Командир местной спасательной службы Лукас Браунхофер заявил, что местная река Гшнитцбах также вышла из берегов, что привело к затоплению прилегающей территории.

По словам Браунхофера, о пострадавших в результате оползня не сообщалось, но он нанес значительный материальный ущерб – в частности, разрушил музей под открытым небом, посвященный водяным мельницам.

Напомним, в мае около 300 человек пришлось эвакуировать из альпийского поселка Блаттен в соседней Швейцарии из-за угрозы оползня.

После обрушения ледника и оползня части горы и последующего затопления деревня была полностью уничтожена.