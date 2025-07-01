Німеччина посилює заходи проти "тіньового флоту" Росії

Німеччина з 1 липня посилила перевірку танкерів, які проходять у її територіальних водах, у межах заходів з протидії так званому тіньовому флоту Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Починаючи з вівторка, у танкерів, які рухаються територіальними водами Німеччини, будуть запитувати про наявність страхового захисту від шкоди, спричиненої забрудненням нафтою.

У разі виявлення невідповідностей судно може підлягати додатковим заходам – від посиленого спостереження у Європі до внесення в санкційний список.

Нові заходи стосуються суден, які прямують на схід від німецького острова Фемарн у Балтійському морі, уточнює німецьке МЗС.

"Страховий захист цих суден часто невідомий, оскільки вони уникають відомих страхових компаній та європейських портів", – ідеться в повідомленні.

Як наголосив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, новий захід покликаний "посилити тиск на російський тіньовий флот і захищати життєвий простір Балтійського моря".

Разом із Німеччиною перевірку страхувальної інформації танкерів з вівторка розпочала також Швеція.

Росія використовує "тіньовий флот", який налічує кілька сотень танкерів, для транспортування нафти і газу або для перевезення вкраденого українського зерна.

Європейський Союз уже вніс до санкційного списку майже 350 суден "тіньового флоту", востаннє – 20 травня.