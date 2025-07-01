В Испании оставленный в машине 2-летний ребенок умер от жары

Двухлетний ребенок умер во вторник на северо-востоке Испании после того, как его оставили в автомобиле на несколько часов во время жары, охватившей страну и соседнюю Португалию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Службы экстренной помощи в городе Вальс, что в регионе Таррагона, получили вызов по поводу ребенка в начале дня, но не смогли реанимировать его.

"Все указывает на то, что это была халатность со стороны отца. Ребенок провел все утро в закрытой машине под палящим солнцем. Это был тепловой удар. Даже взрослый человек погиб бы", – сказал AFP представитель экстренной помощи.

По данным испанской национальной метеорологической службы Aemet, во вторник утром температура в Вальсе достигала 32 градусов Цельсия в тени.

Испания уже несколько дней страдает от сильной жары, которая распространилась с Пиренейского полуострова на Францию, Италию, Балканы и Грецию.

В нескольких регионах страны температура поднялась значительно выше 40°C, что является рекордом для июня.

Ранее стало известно, что из-за чрезмерной жары временно закрыли для посещения вершину Эйфелевой башни в Париже.