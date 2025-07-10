У Франції розпорядилися знищити рій бджіл, який несподівано напав на людей

Прокуратура ухвалила рішення про знищення рою бджіл, який минулими вихідними атакував понад 20 випадкових перехожих у муніципалітеті Оріяк на півдні Франції.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після розслідування у спробі з’ясувати причини незвичної поведінки бджіл, що покусали 24 людей в Оріяку, прокуратура розпорядилася знищити цей рій.

Після інциденту вулики, де проживав рій, перемістили в інше місце. Йдеться про приблизно 70 тисяч бджіл.

У прокуратурі зазначили, що поки не мають пояснень для несподіваної поведінки комах. Пасіка простояла у центральній частині міста понад 10 років і за цей час не траплялось нічого подібного.

Мер міста П’єр Матоньє припустив, що бджоли могли стати агресивними через появу у районі азійських шершнів, їхнього природного ворога.

У прокуратурі кажуть, що розглядають цю версію і вона "одна з багатьох", проте присутності шершнів поки не зафіксовано.

Нагадаємо, інцидент стався у неділю 6 липня в муніципалітеті Оріяк департаменту Канталь, на півдні країни. З невідомих причин сотні бджіл накинулися на перехожих і атакували їх протягом кількох хвилин. Ужалення отримали 24 людини.

З трьох найбільш пожалених людей, які опинились у реанімації, госпіталізованою залишається одна.

У 2020 році у Польщі та Хорватії повідомляли про випадки масової загибелі бджіл, ймовірно внаслідок обробки полів небезпечними для них хімікатами.