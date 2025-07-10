Во Франции распорядились уничтожить рой пчел, неожиданно напавший на людей

Прокуратура приняла решение об уничтожении роя пчел, который в минувшие выходные атаковал более 20 случайных прохожих в муниципалитете Орийяк на юге Франции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После расследования в попытке выяснить причины необычного поведения пчел, покусавших 24 человека в Орийяке, прокуратура распорядилась уничтожить этот рой.

После инцидента ульи, где проживал рой, переместили в другое место. Речь идет о примерно 70 тысячах пчел.

В прокуратуре отметили, что пока не имеют объяснений для неожиданного поведения насекомых. Пасека простояла в центральной части города более 10 лет и за это время не случалось ничего подобного.

Мэр города Пьер Матонье предположил, что пчелы могли стать агрессивными из-за появления в районе азиатских шершней, их естественного врага.

В прокуратуре говорят, что рассматривают эту версию и она "одна из многих", однако присутствия шершней пока не зафиксировано.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье 6 июля в муниципалитете Орийяк департамента Канталь, на юге страны. По неизвестным причинам сотни пчел набросились на прохожих и атаковали их в течение нескольких минут. Укусы получили 24 человека.

Из трех наиболее ужаленных людей, которые оказались в реанимации, госпитализированной остается одна.

В 2020 году в Польше и Хорватии сообщали о случаях массовой гибели пчел, вероятно, в результате обработки полей опасными для них химикатами.