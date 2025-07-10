Мелони: Россия пытается принести голод и тьму в Украину, но ее план провалился

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что планы России запугать мирное население в Украине провалились, несмотря на ее регулярные усилия разрушить гражданскую инфраструктуру.

Об этом она заявила, выступая на открытии Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мелони подчеркнула, что важно не только помогать Украине обороняться, но и восстановить то, что уже разрушено, и Италия играет в этом свою роль.

"Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре, которая является жизненно необходимой для населения, потому что это было ее целью с самого начала войны. Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие", – заявила Мелони.

Она подчеркнула, что РФ не удалось реализовать свои планы, потому что украинский народ "очень-очень сильный, гораздо сильнее", чем россияне думали.

Мелони подчеркнула, что международное сообщество объединилось против плана России, оказав срочную и необходимую поддержку Украине, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование жизненно важных служб.

"Каждый из нас здесь, чтобы сыграть свою роль в достижении общей цели... Теперь мы должны представить себе Украину, которая восстановлена, свободная и процветающая. И мы хотим достичь этой цели", – сказала Мелони.

В Риме в четверг 10 июля началась четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины.

Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах.