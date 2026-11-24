У вівторок, 24 листопада, Європейська комісія пригрозила накласти на Болгарію штраф у розмірі до 23 мільйонів євро за нездатність стримати видатки.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

Ці погрози пролунали під час останнього раунду економічного нагляду з боку Брюсселя, відомого як "Європейський семестр", який має на меті тримати під контролем державні фінанси на тлі зростання боргу в усьому Євросоюзі. Загроза накладення штрафу на Болгарію має особливе символічне значення, оскільки країна лише у січні приєдналася до єврозони.

"Ми очікуємо, що рішення щодо штрафу буде ухвалене наприкінці цього року або на самому початку наступного", – заявив журналістам єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Цей штраф стане першим, накладеним за порушення фіскальних правил ЄС, які мають на меті утримувати розрив між державними видатками та доходами на рівні нижче 3% від ВВП. Вони також спрямовані на обмеження співвідношення державного боргу до ВВП на рівні нижче 60%.

Обсяг боргу Болгарії значно нижчий за встановлений ЄС поріг у 60%. Однак, за прогнозами, її бюджетний дефіцит цього року сягне 5% ВВП, і Брюссель вважає, що Софія не зробила достатньо для його подолання.

Найближче до накладення штрафів згідно з фіскальними правилами Брюссель підійшов 10 років тому щодо Іспанії та Португалії.

ЄС реформував ці правила після пандемії, щоб розв'язати проблему збільшення боргу Євросоюзу після того, як уряди витратили кошти на вихід із найглибшої рецесії з часів Другої світової війни. За новою системою штрафи менші, щоб Брюссель міг їх накладати, не підриваючи фінансів країн.

Нагадаємо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.

Раніше у Болгарії заявили, що країна не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF).