Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Шмигаль заявив, що 1 млрд євро став пʼятим траншем макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету.

Він розповів, що загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів Росії.

Наприкінці березня "ЄвроПравда" писала, що у ЄС у 2025 році можуть скерувати на військову допомогу Україні до 9 млрд євро у межах підтримки, яка надається за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві розкритикували плани віддати мільярди заморожених коштів РФ західним інвесторам.

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