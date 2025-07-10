Рубіо зустрінеться з Лавровим на полях саміту АСЕАН

Державний секретар США Марко Рубіо очікувано зустрінеться з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Заплановану зустріч Рубіо та Лаврова на саміті АСЕАН в Куала-Лумпурі 10 липня підтвердили і Держдеп, і російська сторона.

Це буде другою особистою зустріччю Рубіо і Лаврова та першою з моменту, коли президент США Дональд Трамп почав публічно висловлювати розчарування поведінкою правителя РФ. Перша зустріч відбулася ще у лютому в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 4 липня відбулася телефонна розмова Трампа з Владіміром Путіним. Після неї президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля.

Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".