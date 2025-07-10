Рубио встретится с Лавровым на полях саммита АСЕАН

Государственный секретарь США Марко Рубио, как ожидается, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Запланированную встречу Рубио и Лаврова на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре 10 июля подтвердили и Госдеп, и российская сторона.

Это будет второй личной встречей Рубио и Лаврова и первой с момента, когда президент США Дональд Трамп начал публично выражать разочарование поведением правителя РФ. Первая встреча состоялась еще в феврале в Саудовской Аравии.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. После него президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.

В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".