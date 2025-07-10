В Греции за сутки вспыхнули десятки лесных пожаров

За последние сутки в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров, в частности к северу от столицы Афин пожарные в течение всей ночи боролись с крупным пожаром и наконец взяли его под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Пожар, вспыхнувший в районе Оропос, в 60 километрах от столицы, был локализован после нескольких часов борьбы с огнем.

По словам представителя профсоюза пожарных Костаса Цигаса, за 24 часа по всей стране вспыхнуло еще 55 лесных и кустарниковых пожаров.

"С наступлением светового дня и с помощью пожарных вертолетов мы должны быстро потушить остатки очагов пламени, прежде чем позже сегодня усилится сильный ветер", – сказал Цигас.

Еще один пожар вспыхнул на курортном острове Тасос, где из-за сильного дыма из соображений безопасности была эвакуирована гостиница.

По данным пожарной службы, на части острова также зафиксировали перебои с электроснабжением. Пожар удалось локализовать.

Служба гражданской защиты выпустила новые предупреждения, заявив, что сильный ветер и продолжительная засуха означают, что даже небольшие пожары могут быстро выйти из-под контроля. Согласно последней карте пожарной опасности, большая часть Греции остается в зоне второй степени пожарной опасности.

В соседней Северной Македонии также сообщается о нескольких лесных пожарах. Греция направила два пожарных самолета и контингент для помощи стране.

Сообщалось также, что на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары. С пожарами борются также на юге Франции и в Каталонии.