В Греции за сутки вспыхнули десятки лесных пожаров
За последние сутки в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров, в частности к северу от столицы Афин пожарные в течение всей ночи боролись с крупным пожаром и наконец взяли его под контроль.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Пожар, вспыхнувший в районе Оропос, в 60 километрах от столицы, был локализован после нескольких часов борьбы с огнем.
По словам представителя профсоюза пожарных Костаса Цигаса, за 24 часа по всей стране вспыхнуло еще 55 лесных и кустарниковых пожаров.
"С наступлением светового дня и с помощью пожарных вертолетов мы должны быстро потушить остатки очагов пламени, прежде чем позже сегодня усилится сильный ветер", – сказал Цигас.
Еще один пожар вспыхнул на курортном острове Тасос, где из-за сильного дыма из соображений безопасности была эвакуирована гостиница.
По данным пожарной службы, на части острова также зафиксировали перебои с электроснабжением. Пожар удалось локализовать.
Служба гражданской защиты выпустила новые предупреждения, заявив, что сильный ветер и продолжительная засуха означают, что даже небольшие пожары могут быстро выйти из-под контроля. Согласно последней карте пожарной опасности, большая часть Греции остается в зоне второй степени пожарной опасности.
В соседней Северной Македонии также сообщается о нескольких лесных пожарах. Греция направила два пожарных самолета и контингент для помощи стране.
Сообщалось также, что на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары. С пожарами борются также на юге Франции и в Каталонии.