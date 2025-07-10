Ізраїль і ЄС узгодили кроки для покращення гуманітарної ситуації в Газі
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що після рішень ізраїльського уряду та конструктивного діалогу з ЄС, Ізраїль погодив низку важливих кроків, спрямованих на полегшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.
Про це йдеться в офіційній заяві Каллас, пише "Європейська правда".
За словами Каллас, серед запланованих заходів:
- суттєве збільшення кількості вантажівок з продовольством та товарами першої потреби;
- відкриття нових пунктів пропуску в північній і південній частинах Гази;
- відновлення гуманітарних маршрутів з Йорданії та Єгипту;
- забезпечення розподілу їжі через пекарні та громадські кухні.
Крім того, Ізраїль погодився на відновлення постачання пального для гуманітарних потреб, ремонт об’єктів критичної інфраструктури, включно з відновленням електропостачання на установці з опріснення води, а також гарантування безпеки гуманітарних працівників.
ЄС заявив про готовність координувати ці зусилля з ООН, неурядовими організаціями та іншими гуманітарними партнерами на місцях, щоб забезпечити оперативну реалізацію заходів.
Водночас Євросоюз знову закликав до негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників і висловив підтримку посередницьким зусиллям Єгипту, Катару та США.
В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.
Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.
У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.