Ізраїль і ЄС узгодили кроки для покращення гуманітарної ситуації в Газі

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що після рішень ізраїльського уряду та конструктивного діалогу з ЄС, Ізраїль погодив низку важливих кроків, спрямованих на полегшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Про це йдеться в офіційній заяві Каллас, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, серед запланованих заходів:

суттєве збільшення кількості вантажівок з продовольством та товарами першої потреби;

відкриття нових пунктів пропуску в північній і південній частинах Гази;

відновлення гуманітарних маршрутів з Йорданії та Єгипту;

забезпечення розподілу їжі через пекарні та громадські кухні.

Крім того, Ізраїль погодився на відновлення постачання пального для гуманітарних потреб, ремонт об’єктів критичної інфраструктури, включно з відновленням електропостачання на установці з опріснення води, а також гарантування безпеки гуманітарних працівників.

ЄС заявив про готовність координувати ці зусилля з ООН, неурядовими організаціями та іншими гуманітарними партнерами на місцях, щоб забезпечити оперативну реалізацію заходів.

Водночас Євросоюз знову закликав до негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників і висловив підтримку посередницьким зусиллям Єгипту, Катару та США.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.