Израиль и ЕС согласовали шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Газе

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас заявила, что после решений израильского правительства и конструктивного диалога с ЕС, Израиль согласовал ряд важных шагов, направленных на облегчение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, среди запланированных мер:

существенное увеличение количества грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости;

открытие новых пунктов пропуска в северной и южной частях Газы;

возобновление гуманитарных маршрутов из Иордании и Египта;

обеспечение распределения еды через пекарни и общественные кухни.

Кроме того, Израиль согласился на возобновление поставок топлива для гуманитарных нужд, ремонт объектов критической инфраструктуры, включая восстановление электроснабжения на установке по опреснению воды, а также обеспечение безопасности гуманитарных работников.

ЕС заявил о готовности координировать эти усилия с ООН, неправительственными организациями и другими гуманитарными партнерами на местах, чтобы обеспечить оперативную реализацию мер.

В то же время Евросоюз вновь призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и выразил поддержку посредническим усилиям Египта, Катара и США.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения о масштабных санкциях, таких как ограничения на торговлю или продажу оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.