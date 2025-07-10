Рубио после встречи с Лавровым: Россия предложила США новый подход к войне

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их встречи предложил "новый и другой подход" к российско-украинской войне.

Об этом он сказал после встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что имел "откровенный, важный разговор" с Лавровым, а также отметил, что Вашингтону "нужно видеть дорожную карту" того, как можно закончить войну в Украине.

В частности, государственный секретарь США отметил, что Россия предложила "новый и другой подход" во время сегодняшних переговоров, не уточняя, что именно он предусматривает.

"Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту", – подчеркнул он.

Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила "большей гибкости" в отношении Украины.

"Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса", – добавил он.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. После него президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.

В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".