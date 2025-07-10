Прем’єрка Латвії: існує зобов'язання допомогти Україні з Patriot

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про "зобов’язання" допомогти Україні отримати системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це Сіліня сказала журналістам у Ризі, її цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці уряду Латвії, "існує зобов'язання допомогти Україні з новими системами Patriot".

"Як це буде зроблено і коли, я думаю, це закрита інформація. Але є хороші новини, так – Patriot будуть", – зазначила вона.

Сіліня додала, що оголосити про це мають уряди, які відповідають за поставки.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Водночас німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.