Премьер-министр Латвии: существует обязательство помочь Украине с Patriot

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила об "обязательстве" помочь Украине получить системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Силиня сказала журналистам в Риге, ее цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Латвии, "существует обязательство помочь Украине с новыми системами Patriot".

"Как это будет сделано и когда, я думаю, это закрытая информация. Но есть хорошие новости, да – Patriot будут", – отметила она.

Силиня добавила, что объявить об этом должны правительства, которые отвечают за поставки.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

В то же время немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.