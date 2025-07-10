У Косово заявили, що Трамп нещодавно запобіг ескалації із Сербією

Президентка Косова Вйоса Османі заявила, що втручання президента США Дональда Трампа допомогло запобігти нещодавній ескалації між Приштиною і Белградом.

Про це вона сказала під час візиту до Вашингтона в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У своєму виступі Османі попередила, що небезпека з боку Сербії є постійною і її не слід недооцінювати, а сербський президент Александар Вучич "застряг у мисленні 90-х років".

Косовська президента також зазначила, що її країна тісно співпрацює зі США на всіх рівнях з метою "спільного захисту та збереження миру".

"Ми маємо свої інституції, які чудово виконують роботу зі збору інформації, і ми співпрацюємо з окремими партнерами, щоб підтвердити інформацію, яку збирають наші інституції. Тож ми ніколи не самотні", – сказала Османі.

"Згідно з інформацією, яку я щодня отримую від служб безпеки, ми розуміємо, що президент Трамп нещодавно запобіг можливій ескалації ситуації, якщо можна так сказати", – додала вона.

Президентка Косова відмовилась уточнювати подробиці, але наголосила, що йдеться про "дуже, дуже недавні події".

В останні тижні Дональд Трамп неодноразово згадував про своє посередництво у відносинах між Косовом і Сербією як приклад ролі США у запобіганні конфлікту.

Під час першого терміну Трампа, у вересні 2020 року, в його присутності в Білому домі Косово і Сербія підписали Вашингтонську угоду про економічну нормалізацію, яка не була повністю виконана.

У червні прем’єр-міністр Косова Альбін Курті закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив на Сербію, щоб примусити її до виконання домовленостей про нормалізацію відносин.