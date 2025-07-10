В Косово заявили, что Трамп недавно предотвратил эскалацию с Сербией

Президент Косово Вйоса Османи заявила, что вмешательство президента США Дональда Трампа помогло предотвратить недавнюю эскалацию между Приштиной и Белградом.

Об этом она сказала во время визита в Вашингтон в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В своем выступлении Османи предупредила, что опасность со стороны Сербии является постоянной и ее не следует недооценивать, а сербский президент Александар Вучич "застрял в мышлении 90-х годов".

Косовская президент также отметила, что ее страна тесно сотрудничает с США на всех уровнях с целью "совместной защиты и сохранения мира".

"У нас есть свои институты, которые прекрасно выполняют работу по сбору информации, и мы сотрудничаем с отдельными партнерами, чтобы подтвердить информацию, которую собирают наши институты. Поэтому мы никогда не одиноки", – сказала Османи.

"Согласно информации, которую я ежедневно получаю от служб безопасности, мы понимаем, что президент Трамп недавно предотвратил возможную эскалацию ситуации, если можно так сказать", – добавила она.

Президент Косово отказалась уточнять подробности, но подчеркнула, что речь идет о "очень, очень недавних событиях".

В последние недели Дональд Трамп неоднократно упоминал о своем посредничестве в отношениях между Косово и Сербией как о примере роли США в предотвращении конфликта.

Во время первого срока Трампа, в сентябре 2020 года, в его присутствии в Белом доме Косово и Сербия подписали Вашингтонское соглашение об экономической нормализации, которое не было полностью выполнено.

В июне премьер-министр Косово Альбин Курти призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние на Сербию, чтобы заставить ее выполнить договоренности о нормализации отношений.