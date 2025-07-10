Мелоні: пов’язані з РФ компанії не мають брати участь у відбудові України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в четвер, що компанії, які допомагали Росії фінансувати розв’язану нею війну в Україні, ведучи з нею бізнес, повинні бути позбавлені права на отримання прибутку від відновлення України.

Заяву італійської прем’єрки наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні заявила про намір продовжувати підтримувати Україну і, з іншого боку, зберігати або навіть посилювати тиск на Росію, насамперед за допомогою санкцій.

"Ми хочемо співпрацювати з Україною, щоб суб'єкти, які сприяли фінансуванню російської військової машини, не отримали вигоди від відновлення", – додала вона.

Агентство нагадує, що два найбільші банки Італії, Intesa San Paolo та UniCredit все ще працюють в Росії, хоча обидва скоротили свою присутність у країні.

Уряд Мелоні надав UniCredit дев'ять місяців на припинення діяльності в Росії як умову для запропонованої пропозиції про поглинання меншого конкурента Banco BPM.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії у Римі оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України.

Також вона оголосила про створення фонду відновлення України.