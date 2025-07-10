Мелони: связанные с РФ компании не должны участвовать в восстановлении Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в четверг, что компании, которые помогали России финансировать развязанную ею войну в Украине, ведя с ней бизнес, должны быть лишены права на получение прибыли от восстановления Украины.

Заявление итальянского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Мелони заявила о намерении продолжать поддерживать Украину и, с другой стороны, сохранять или даже усиливать давление на Россию, прежде всего с помощью санкций.

"Мы хотим сотрудничать с Украиной, чтобы субъекты, которые способствовали финансированию российской военной машины, не получили выгоды от восстановления", – добавила она.

Агентство напоминает, что два крупнейших банка Италии, Intesa San Paolo и UniCredit, все еще работают в России, хотя оба сократили свое присутствие в стране.

Правительство Мелони предоставило UniCredit девять месяцев на прекращение деятельности в России как условие для предложенного предложения о поглощении меньшего конкурента Banco BPM.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии в Риме объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины.

Также она объявила о создании фонда восстановления Украины.