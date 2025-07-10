Військова розвідка Чехії спростувала підготовку Росією теракту в країні

Чеська військова розвідка після публікацій у ЗМІ заявила, що не виявила реальних намірів підготовки Росією теракту проти військового обʼєкта в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У четвер портал Odkryto з посиланням на джерела повідомив про те, що російські спецслужби нібито планували теракт проти чеської ініціативи з озброєння.

Напад мав здійснити нібито 52-річний вихідець з країни колишнього Радянського Союзу, якого нібито заарештували кілька днів тому і який перебуває під вартою.

Коментуючи цю інформацію, військова розвідка зазначила, що виконує свої завдання в межах законних повноважень спільно з іншими розвідувальними службами та поліцією з метою усунення загроз.

"У цьому випадку в межах спільної діяльності була перевірена і спростована інформація про можливу загрозу безпеці, а також вжито превентивних заходів. Інформація, наведена в статті, не є точною. Ніхто не був заарештований або взятий під варту", – заявив речник відомства Ян Пейшек.

Нагадаємо, у своєму звіті цього тижня чеська розвідка попередила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

Окрім цього, у розвідці наголосили, що Москва також поширює свій вплив через Російську православну церкву в Чехії, яка повністю лояльна до Кремля.