Военная разведка Чехии опровергла подготовку Россией теракта в стране

Чешская военная разведка после публикаций в СМИ заявила, что не обнаружила реальных намерений России подготовить теракт против военного объекта в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В четверг портал Odkryto со ссылкой на источники сообщил о том, что российские спецслужбы якобы планировали теракт против чешской инициативы по вооружению.

Нападение должен был совершить якобы 52-летний выходец из страны бывшего Советского Союза, которого якобы арестовали несколько дней назад и который находится под стражей.

Комментируя эту информацию, военная разведка отметила, что выполняет свои задачи в рамках законных полномочий совместно с другими разведывательными службами и полицией с целью устранения угроз.

"В данном случае в рамках совместной деятельности была проверена и опровергнута информация о возможной угрозе безопасности, а также приняты превентивные меры. Информация, приведенная в статье, не является точной. Никто не был арестован или взят под стражу", – заявил представитель ведомства Ян Пейшек.

Напомним, в своем отчете на этой неделе чешская разведка предупредила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

Кроме того, в разведке подчеркнули, что Москва также распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, которая полностью лояльна Кремлю.