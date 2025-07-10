Reuters: ЄС обговорює новий підхід до "стелі цін" на російську нафту

Європейська комісія цього тижня може запропонувати "плаваючу" верхню межу ціни на російську нафту у межах нового проєту 18-го пакета санкцій, намагаючись подолати опір деяких держав-членів.

Про це агентство Reuters дізналось від чотирьох європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

За даними Reuters, Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту.

Одне з джерел агентства уточнило, що механізм все ще розробляється і передбачає більш автоматизований процес перегляду обмеження цін з метою його коригування відповідно до світових цін на нафту.

Наразі незрозуміло, яким буде обмеження, але, за словами одного з джерел Reuters, початкова ціна буде трохи вищою за 45 доларів.

Як відомо, раніше Європейська комісія запропонувала знизити "стелю цін" на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель у межах 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Але від плану довелось відмовитись, оскільки ЄС і Велика Британія не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа.

Поки що невідомо, чи зможуть посли ЄС домовитися про перегляд механізму обмеження ціни на російську нафту,

Словаччина нині виступає проти 18-го пакета санкцій через побоювання щодо плану ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року.