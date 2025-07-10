Reuters: ЕС обсуждает новый подход к "потолку цен" на российскую нефть

Европейская комиссия на этой неделе может предложить "плавающий" верхний предел цены на российскую нефть в рамках нового проекта 18-го пакета санкций, пытаясь преодолеть сопротивление некоторых государств-членов.

Об этом агентство Reuters узнало от четырех европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

По данным Reuters, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.

Один из источников агентства уточнил, что механизм все еще разрабатывается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

Пока неясно, каким будет ограничение, но, по словам одного из источников Reuters, начальная цена будет немного выше 45 долларов.

Как известно, ранее Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России.

Но от плана пришлось отказаться, поскольку ЕС и Великобритания не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

Пока неизвестно, смогут ли послы ЕС договориться о пересмотре механизма ограничения цены на российскую нефть.

Словакия в настоящее время выступает против 18-го пакета санкций из-за опасений по поводу плана ЕС прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года.