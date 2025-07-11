У Румунії заарештували 13 хакерів, які могли обікрасти податкову службу Британії

У Румунії заарештували 13 людей, яких підозрюють у фішингових атаках на британську податкову службу HMRC.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у Румунії після фішингових атак на британську податкову службу HMRC заарештували 13 людей, яких підозрюють у викраденні даних для шахрайського отримання мільйонів фунтів податкових платежів.

HMRC заявила, що її кримінальні слідчі приєдналися до понад 100 румунських поліцейських для затримання осіб у південних округах Ілфов, Джурджу та Калараші.

Під час рейдів проти осіб віком від 23 до 53 років поліція також вилучила готівку та розкішні автомобілі. Правоохоронці заарештували людей за підозрою в комп'ютерному шахрайстві, відмиванні грошей та незаконному доступі до комп'ютерної системи.

Одного із підозрюваних, 38-річного чоловіка, заарештували у Престоні, на північному заході Англії.

Обшуки були проведені після того, як минулого місяця HMRC повідомило, що ймовірне угруповання викрало 47 млн фунтів ($63,7 млн) за допомогою фішингу, отримавши доступ до понад 100 тисяч клієнтських рахунків і незаконно вимагаючи виплати від уряду.

Тоді HMRC заявила, що інцидент був спробою викрасти гроші з податкової служби, а не у клієнтів, хоча влада надіслала листи приблизно 100 тисячам постраждалих осіб.

Як зазначається, підозрювані використовували викрадені дані для подання фальшивих заяв про повернення податків, зокрема податку на доходи, податку на додану вартість та виплат на дітей.

"Ми вже вжили заходів для захисту клієнтів після виявлення спроб отримати доступ до дуже невеликої кількості податкових рахунків", – заявив Саймон Грюнвелл, оперативний керівник Служби розслідування шахрайства HMRC.

HMRC також повідомила, що в листопаді в Бухаресті було заарештовано ще двох чоловіків за підозрою в кіберзлочинах і шахрайстві.

19 травня агентство з юридичної допомоги Великої Британії повідомило про кібератаку, внаслідок якої було викрадено "значну" кількість персональних даних, включно із кримінальними записами людей, які з 2010 року подавали заяви на отримання юридичної допомоги.

Наприкінці квітня нідерландське агентство військової розвідки MIVD повідомило про те, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.

Того ж місяця стало відомо, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.