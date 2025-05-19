У Британії стався масштабний витік персональних даних внаслідок кібератаки

У понеділок, 19 травня, агентство з юридичної допомоги Великої Британії повідомило про кібератаку, внаслідок якої було викрадено "значну" кількість персональних даних, включно із кримінальними записами людей, які з 2010 року подавали заяви на отримання юридичної допомоги.

Про це із посиланням на заяву агентства пише Reuters, передає "Європейська правда".

Агентству стало відомо про атаку 23 квітня і з того часу воно працює разом із Національним агентством з протидії злочинності.

У п’ятницю, 16 травня, з’ясувалося, що кібератака була масштабнішою, ніж вважалося раніше: зловмисники отримали доступ до інформації, що стосується заявників, що змусило агентство призупинити роботу своїх онлайн-сервісів.

За даними агентства, хакери могли отримати доступ до персональних даних заявників, зокрема адрес, дат народження, національних ідентифікаційних номерів, а також фінансової інформації – суми внесків, боргів і платежів.

"З моменту виявлення атаки моя команда безперервно співпрацює з Національним центром кібербезпеки для посилення захисту наших систем, щоб ми могли безпечно продовжувати виконувати нашу важливу роботу. Однак стало зрозуміло, що для захисту сервісу та його користувачів нам потрібно було вдатися до радикальних заходів. Саме тому ми вирішили тимчасово відключити онлайн-сервіс", – заявила генеральна директорка агентства Джейн Гарботтл.

Гарботтл зазначила, що агентство, яке входить до складу Міністерства юстиції, має резервні плани, тож люди, які потребують юридичної допомоги, все одно можуть її отримати.

Наприкінці квітня нідерландське агентство військової розвідки MIVD повідомило про те, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.

Того ж місяця стало відомо, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.