Торік у податкового управління Британії вкрали понад $60 млн внаслідок фішингової атаки

Минулого року у податкового управління Великої Британії було викрадено 47 млн фунтів стерлінгів (близько $63,7 млн) внаслідок фішингової атаки.

Про це пише агентство Reuters із посилання на заяву Служби з питань доходів і митниці Британії (HMRC), передає "Європейська правда".

Заступниця голови HMRC Анджела Макдональд, виступаючи перед парламентарями, повідомила, що шахраї, які видавали себе за клієнтів, торік викрали близько $63,7 млн у податкового управління Великої Британії.

Вони використали фішингові тактики для доступу до понад 100 тисяч клієнтських облікових записів і фальшиво оформили виплати від уряду.

Служба з питань доходів і митниці Британії наголосила – внаслідок інциденту жоден клієнт не зазнав фінансових втрат.

"Це дуже великі гроші, і така ситуація абсолютно неприйнятна", – заявила Макдональд.

Генеральний директор Джон-Пол Маркс повідомив, що минулого року за цим фактом проводилося кримінальне розслідування, що призвело до деяких арештів.

"Це була фішингова атака організованої злочинності з метою отримання ідентифікаційних даних поза межами систем HMRC", – пояснив Маркс.

У HMRC зазначили, що написали всім постраждалим клієнтам, заблокували їхні облікові записи, видалили дані для входу та прибрали неправдиву інформацію з податкових записів. Податківцям не потрібно вживати жодних дій, додали у відомстві.

"Це була спроба отримати гроші від HMRC, а не вкрасти ваші кошти", – йшлося у повідомленні клієнтам відомства.

В окремій заяві, надісланій електронною поштою агентству, HMRC зазначила, що цей інцидент не був кібератакою.

"Йшлося про використання злочинцями особистої інформації, здобутої під час фішингових кампаній або отриманої з інших джерел, з метою подання фальшивих запитів на отримання грошей від HMRC", – пояснили там.

У понеділок, 19 травня, агентство з юридичної допомоги Великої Британії повідомило про кібератаку, внаслідок якої було викрадено "значну" кількість персональних даних, включно із кримінальними записами людей, які з 2010 року подавали заяви на отримання юридичної допомоги.

Наприкінці квітня нідерландське агентство військової розвідки MIVD повідомило про те, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках, а російські хакери вже націлилися на нідерландську державну службу.

Того ж місяця стало відомо, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.