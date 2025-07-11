В Румынии арестовали 13 хакеров, которые могли обокрасть налоговую службу Британии

В Румынии арестовали 13 человек, которых подозревают в фишинговых атаках на британскую налоговую службу HMRC.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в Румынии после фишинговых атак на британскую налоговую службу HMRC арестовали 13 человек, которых подозревают в похищении данных для мошеннического получения миллионов фунтов налоговых платежей.

HMRC заявила, что ее уголовные следователи присоединились к более 100 румынским полицейским для задержания лиц в южных округах Илфов, Джурджу и Калараши.

Во время рейдов против лиц в возрасте от 23 до 53 лет полиция также изъяла наличные и роскошные автомобили. Правоохранители арестовали людей по подозрению в компьютерном мошенничестве, отмывании денег и незаконном доступе к компьютерной системе.

Одного из подозреваемых, 38-летнего мужчину, арестовали в Престоне, на северо-западе Англии.

Обыски были проведены после того, как в прошлом месяце HMRC сообщило, что предполагаемая группировка похитила 47 млн фунтов ($63,7 млн) с помощью фишинга, получив доступ к более чем 100 тысячам клиентских счетов и незаконно требуя выплаты от правительства.

Тогда HMRC заявила, что инцидент был попыткой похитить деньги из налоговой службы, а не у клиентов, хотя власти направили письма примерно 100 тысячам пострадавших лиц.

Как отмечается, подозреваемые использовали похищенные данные для подачи фальшивых заявлений о возврате налогов, в частности налога на доходы, налога на добавленную стоимость и выплат на детей.

"Мы уже приняли меры для защиты клиентов после обнаружения попыток получить доступ к очень небольшому количеству налоговых счетов", – заявил Саймон Грюнвелл, оперативный руководитель Службы расследования мошенничества HMRC.

HMRC также сообщила, что в ноябре в Бухаресте были арестованы еще двое мужчин по подозрению в киберпреступлениях и мошенничестве.

19 мая агентство по юридической помощи Великобритании сообщило о кибератаке, в результате которой было похищено "значительное" количество персональных данных, включая уголовные записи людей, которые с 2010 года подавали заявления на получение юридической помощи.

В конце апреля нидерландское агентство военной разведки MIVD сообщило о том, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.

В том же месяце стало известно, что Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая взлом предвыборной кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.