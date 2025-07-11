Rheinmetall надав Україні рятувальну станцію та навчив військових її використовувати

Німецький оборонний концерн Rheinmetall надав Україні ще одну мобільну рятувальну станцію.

Про це йдеться у заяві оборонного концерну, пише "Європейська правда".

Як зазначається, модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних причепів.

Кожен з цих причепів оснащений двома контейнерними модулями з розсувними елементами. У зібраному вигляді ці розсувні елементи утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та реанімаційне відділення.

Пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час.

Окрім цього, як повідомили у заяві, українські військові пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені.

Навчання українського персоналу було зосереджено як на експлуатації мобільної інфраструктури, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів.

Сюди увійшли апарати штучної вентиляції легенів, рентген-апарати, обладнання для моніторингу та важливі хірургічні інструменти. Також були викладені процедури швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та взаємодії між лікувальними бригадами.

Також у заяві наголосили, що кампанія отримала замовлення подальших поставок та навчальних курсів, які будуть реалізовані до кінця 2026 року.

Наприкінці червня писали, що Міністерство оборони Нідерландів профінансує виробництво 20 наземних транспортних засобів Ermine (Hermelin) для Збройних Сил України, які виготовить Rheinmetall.

Також того ж місяця міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Києва із німецькою делегацією зі сфери оборонної промисловості.