Rheinmetall предоставил Украине спасательную станцию и научил военных ее использовать

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предоставил Украине еще одну мобильную спасательную станцию.

Об этом говорится в заявлении оборонного концерна, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, модульная система, которую компания передала Украине, состоит из трех грузовых прицепов.

Каждый из этих прицепов оснащен двумя контейнерными модулями с раздвижными элементами. В собранном виде эти раздвижные элементы образуют функциональный медицинский центр с различными зонами, включая сортировку, неотложную помощь, рентген, операционную и реанимационное отделение.

Пункт помощи можно переместить, установить и ввести в эксплуатацию за очень короткое время.

Кроме этого, как сообщили в заявлении, украинские военные прошли обучение на предприятии Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Мекенбойрене.

Обучение украинского персонала было сосредоточено как на эксплуатации мобильной инфраструктуры, так и на медицинском и техническом оборудовании внутри контейнеров.

Сюда вошли аппараты искусственной вентиляции легких, рентген-аппараты, оборудование для мониторинга и важные хирургические инструменты. Также были изложены процедуры быстрого ввода в эксплуатацию, ухода за пациентами и взаимодействия между лечебными бригадами.

Также в заявлении отметили, что кампания получила заказ дальнейших поставок и учебных курсов, которые будут реализованы до конца 2026 года.

В конце июня писали, что Министерство обороны Нидерландов профинансирует производство 20 наземных транспортных средств Ermine (Hermelin) для Вооруженных Сил Украины, которые изготовит Rheinmetall.

Также в том же месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с немецкой делегацией из сферы оборонной промышленности.