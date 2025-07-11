Троє депутатів парламенту Франції змушені достроково скласти мандати

Трьом депутатам Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, доведеться скласти мандати після рішення Конституційної ради, яка знайшла суттєві порушення у їхній звітності про передвиборчу кампанію.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Жану Лоссюку і Стефану Воєтті з блоку Макрона, а також Бріджит Бареж з партії Еріка Сіотті, що близький до правопопулістського "Нацоб’єднання", доведеться достроково скласти мандати через рішення Конституційної ради.

Конституційна рада не прийняла подані ними звіти про витрати на кампанію через порушення та на цій підставі на рік заборонила їм претендувати на виборні посади і зобов’язала скласти отримані мандати.

Зокрема, депутата Лоссюка звинувачують у тому, що він використав особистий банківський рахунок для прийому внесків третіх сторін на передвиборчу кампанію. Такі внески з порушеннями склали понад 7 тисяч євро.

У випадку депутатки Бареж причиною критики став рахунок за участь у кампанії двох її колег з мерії міста Монтобан, де вона на той час була мером.

У випадку Стефана Воєтти виявили порушення законодавства у тому, як була оплачена суттєва частина витрат його кампанії.

Для обрання депутатів на мандати, що звільняються, доведеться провести проміжні вибори.

Раніше через схожі причини вже довелося скласти мандати двом іншим депутатам, обраним у 2024 році.

Також цього тижня повідомили про смерть 54-річного депутата Національної асамблеї Олівʼє Марле, скоріш за все внаслідок самогубства.

Нагадаємо, неформальна лідерка правопопулістської французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен закликала однопартійців готуватися до сценарію дострокових виборів.