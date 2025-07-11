Трое депутатов парламента Франции вынуждены досрочно сложить мандаты

Трем депутатам Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Франции, придется сложить мандаты после решения Конституционного совета, который обнаружил существенные нарушения в их отчетности о предвыборной кампании.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Жану Лоссюку и Стефану Воетти из блока Макрона, а также Бриджит Бареж из партии Эрика Сиотти, близкого к правопопулистскому "Нацобъединению", придется досрочно сложить мандаты из-за решения Конституционного совета.

Конституционный совет не принял представленные ими отчеты о расходах на кампанию из-за нарушений и на этом основании на год запретил им претендовать на выборные должности и обязал сложить полученные мандаты.

В частности, депутата Лоссюка обвиняют в том, что он использовал личный банковский счет для приема взносов третьих лиц на предвыборную кампанию. Такие взносы с нарушениями составили более 7 тысяч евро.

В случае депутата Бареж причиной критики стал счет за участие в кампании двух ее коллег из мэрии города Монтобан, где она на тот момент была мэром.

В случае Стефана Воетты выявили нарушение законодательства в том, как была оплачена существенная часть расходов его кампании.

Для избрания депутатов на освобождающиеся мандаты придется провести промежуточные выборы.

Ранее по схожим причинам уже пришлось сложить мандаты двум другим депутатам, избранным в 2024 году.

Также на этой неделе сообщили о смерти 54-летнего депутата Национальной ассамблеи Оливье Марле, скорее всего в результате самоубийства.

Напомним, неформальный лидер правопопулистской французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала однопартийцев готовиться к сценарию досрочных выборов.