У Німеччині спростували дані про закупівлю додаткових F-35

У Міністерстві оборони Німеччини спростували поширену ЗМІ інформацію про наміри придбати додаткові винищувачі F-35.

Заяву речника німецького оборонного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Спершу видання Politico з посиланням на джерела повідомило про плани Німеччини додатково закупити ще 15 винищувачів, збільшивши таким чином свій парк F-35 з 35 до 50 одиниць.

"Міністерство оборони наразі не планує закуповувати додаткові літаки F-35, окрім 35 літаків, які вже передбачені контрактом", – заявив речник Міністерства оборони Німеччини.

Співрозмовник Reuters зазначив, що цифра в 15 додаткових літаків F-35 була частиною попередніх розрахунків, але що цифри потрібно було скоригувати після того, як НАТО визначив нові цілі щодо озброєння та чисельності військ.

Раніше повідомляли, що Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.

Крім того, у Німеччині з’явився завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.