В Германии опровергли данные о закупке дополнительных F-35

В Министерстве обороны Германии опровергли распространенную СМИ информацию о намерениях приобрести дополнительные истребители F-35.

Заявление представителя немецкого оборонного ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сначала издание Politico со ссылкой на источники сообщило о планах Германии дополнительно закупить еще 15 истребителей, увеличив таким образом свой парк F-35 с 35 до 50 единиц.

"Министерство обороны пока не планирует закупать дополнительные самолеты F-35, кроме 35 самолетов, которые уже предусмотрены контрактом", – заявил представитель Министерства обороны Германии.

Собеседник Reuters отметил, что цифра в 15 дополнительных самолетов F-35 была частью предварительных расчетов, но что цифры нужно было скорректировать после того, как НАТО определил новые цели по вооружению и численности войск.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупит 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.

Кроме того, в Германии появился завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для F-35.