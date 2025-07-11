СМИ: из Госдепа США увольняют более 1300 сотрудников

Государственный департамент США с 11 июля начал массовые увольнения сотрудников, согласно плану реорганизации, обнародованному администрацией президента Дональда Трампа в ранее в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник Госдепа в комментарии AP.

По его словам, ведомство начало рассылать уведомления об увольнении 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США.

Согласно внутреннему сообщению, полученному AP, сотрудники дипломатической службы, которых касаются увольнения, будут немедленно отправлены в административный отпуск на 120 дней, после чего они официально потеряют работу.

Трамп, госсекретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы одобрили это решение как давно назревшее и необходимое для того, чтобы сделать Госдеп более компактным и эффективным.

В то же время сокращения были резко раскритикованы нынешними и бывшими дипломатами, которые заявляют, что это ослабит влияние США и их способность противостоять существующим и новым угрозам за рубежом.

Напомним, в апреле Рубио объявил о реформе внешнеполитического ведомства, которая прежде всего заключается в сокращении и оптимизации ряда структур.

Перед тем СМИ писали о том, что в администрации Трампа стремятся существенно сократить бюджет Госдепа США.