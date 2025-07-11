Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України

Комітет із питань збройних сил Сенату США у пʼятницю схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у межах проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Члени профільного комітету Сенату на засіданні 26 голосами проти 1 схвалили проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень фінансування Збройних сил США.

Проєкт NDAA передбачає фінансування на національну оборону в розмірі 925 мільярдів доларів, з яких 878,7 мільярда доларів планується передати Пентагону і 35,2 мільярда доларів – Міністерству енергетики.

Законопроєкт також містить положення про продовження Ініціативи зі сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028-го, а її фінансування збільшується з $300 мільйонів у 2025 фінансовому році до $500.

Наразі невідомо, чи залишиться це положення у фінальному проєкті NDAA, який ще має бути затверджений усім Сенатом, а також Палатою представників і підписаний Дональдом Трампом.

Тим часом неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.

Публічно президент США розповів, що домовився про надання американської зброї Україні "через НАТО" і щоб Альянс "на 100%" платив за неї.