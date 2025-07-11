Комитет Сената США одобрил оборонный бюджет в размере $500 млн для Украины

Комитет по вооруженным силам Сената США в пятницу одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Члены профильного комитета Сената на заседании 26 голосами против 1 одобрили проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень финансирования Вооруженных сил США.

Проект NDAA предусматривает финансирование национальной обороны в размере 925 миллиардов долларов, из которых 878,7 миллиарда долларов планируется передать Пентагону и 35,2 миллиарда долларов – Министерству энергетики.

Законопроект также содержит положения о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года, а ее финансирование увеличивается с $300 миллионов в 2025 финансовом году до $500.

Пока неизвестно, останется ли это положение в финальном проекте NDAA, который еще должен быть одобрен всем Сенатом, а также Палатой представителей и подписан Дональдом Трампом.

Между тем неофициально стало известно, что Трамп планирует впервые за свою каденцию передать Украине оружие из запасов США на $300 млн по механизму президентских полномочий, который обычно использовал для этой цели Джо Байден.

Публично президент США рассказал, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него.