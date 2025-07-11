Фінляндія фіксує різкий спад нелегальних перетинів кордону з Росії

Кількість випадків незаконного перетиниу кордону з Росії до Фінляндії за перше півріччя скоротилась до частки від показників попередніх років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

До липня 2025 року у Фінляндії зафіксували лише два випадки незаконного перетину кордону з боку Росії. За цей же період у 2024 році таких випадків було 39, а позаминулого року – 20.

"Це свідчить про ефективність контролю з обох боків східного кордону, як з боку Фінляндії, так і з боку Росії", – прокоментував представник штабу Прикордонної служби Фінляндії підполковник Томмі Тііттанен.

Він також відзначив, що співпраця з Росією в питанні незаконних перетинів кордону "є ефективною".

За словами Тііттанена, також у Фінляндії з початку року зафіксували близько десятка випадків, коли кордон перетинали в бік Росії – це переважно іноземні туристи, які "з цікавості" хотіли зазирнути на російський бік.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на тлі все більшої кількості прибулих з таких країн, як Сирія та Сомалі, і наразі це рішення триває на невизначений термін.

Фінляндія звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти країни у відповідь на її вступ до НАТО, але Кремль заперечує це твердження.

Фінляндія також ввела закон про надзвичайний стан, який дозволяє їй відхиляти заяви про надання притулку від мігрантів, які перетинають закритий кордон з Росією, і відправляти їх назад.