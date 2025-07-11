Финляндия фиксирует резкий спад нелегальных пересечений границы с Россией

Количество случаев незаконного пересечения границы из России в Финляндию за первое полугодие сократилось до доли от показателей предыдущих лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

До июля 2025 года в Финляндии зафиксировали только два случая незаконного пересечения границы со стороны России. За этот же период в 2024 году таких случаев было 39, а в позапрошлом году – 20.

"Это свидетельствует об эффективности контроля с обеих сторон восточной границы, как со стороны Финляндии, так и со стороны России", – прокомментировал представитель штаба Пограничной службы Финляндии подполковник Томми Тииттанен.

Он также отметил, что сотрудничество с Россией в вопросе незаконных пересечений границы "является эффективным".

По словам Тииттанена, также в Финляндии с начала года зафиксировали около десятка случаев, когда границу пересекали в сторону России – это преимущественно иностранные туристы, которые "из любопытства" хотели заглянуть на российскую сторону.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на фоне все большего количества прибывших из таких стран, как Сирия и Сомали, и в настоящее время это решение действует на неопределенный срок.

Финляндия обвинила Москву в том, что она использует миграцию как оружие против страны в ответ на ее вступление в НАТО, но Кремль отрицает это утверждение.

Финляндия также ввела закон о чрезвычайном положении, который позволяет ей отклонять заявления о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих закрытую границу с Россией, и отправлять их обратно.