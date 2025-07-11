Ле Пен може отримати шанс швидко оскаржити заборону йти в президенти Франції

Наступна дата судового засідання у справі ультраправої політикині Франції Марін Ле Пен, засудженої за шахрайство з коштами ЄС, вказує, що апеляція на вирок може відбутись швидше, ніж вважалось раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У пʼятницю апеляційний суд Парижа оголосив, що перше судове засідання у справі Ле Пен, яка оскаржила свій вирок, що загрожує її президентським амбіціям, відбудеться 8 вересня.

Тоді суд вирішить, коли розпочнеться апеляційний процес. Це означає, що остаточний вердикт може бути винесено значно раніше, ніж влітку 2026 року, як обіцяла французька судова влада.

У такому разі в разі успішного оскарження вироку Ле Пен зможе провести повноцінну кампанію з обрання на посаду президентки Франції, що вона нині не може зробити через вирок суду.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що поки що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Нещодавно ультраправа політикиня безуспішно намагалась оскаржити заборону балотуватись у президенти через Європейський суд з прав людини.