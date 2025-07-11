Ле Пен может получить шанс быстро обжаловать запрет баллотироваться в президенты

Следующая дата судебного заседания по делу ультраправой политики Франции Марин Ле Пен, осужденной за мошенничество с средствами ЕС, указывает, что апелляция на приговор может состояться раньше, чем считалось ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу апелляционный суд Парижа объявил, что первое судебное заседание по делу Ле Пен, которая обжаловала свой приговор, угрожающий ее президентским амбициям, состоится 8 сентября.

Тогда суд решит, когда начнется апелляционный процесс. Это означает, что окончательный вердикт может быть вынесен значительно раньше, чем летом 2026 года, как обещали французские судебные власти.

В таком случае, в случае успешной апелляции приговора Ле Пен сможет провести полноценную кампанию по избранию на пост президента Франции, чего она сейчас не может сделать из-за приговора суда.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения", в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что пока ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Недавно ультраправая политик безуспешно пыталась обжаловать запрет баллотироваться в президенты через Европейский суд по правам человека.