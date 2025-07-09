ЄСПЛ відхилив скаргу Ле Пен на заборону балотуватись у президенти Франції

Європейський суд з прав людини у середу відхилив клопотання ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.

Про це йдеться в заяві Суду, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Палата ЄСПЛ у складі семи суддів одноголосно вирішила не рекомендувати Франції жодних тимчасових заходів за скаргою Ле Пен.

"У своєму рішенні Суд вважає, що в будь-якому випадку не встановлено існування безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди одному з прав, що захищаються Конвенцією та її протоколами", – заявили в Суді.

Нагадаємо, Марін Ле Пен напередодні звернулась до ЄСПЛ із вимогою, аби Франція призупинила заборону балотуватись на виборні посади протягом пʼяти років.

Цю заборону проти ультраправої політикині запровадили в межах кримінальної справи, в якій її наприкінці березня визнали винною в розкраданні коштів ЄС під час роботи в Європарламенті.

Якщо вирок не вийде оскаржити в апеляції, попередньо призначеній на літо 2026-го, це поставить хрест на її планах вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

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