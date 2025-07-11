Президент Венгрии написал письмо семье венгра, якобы смертельно избитого ТЦК

Венгерский президент Томаш Суйок написал письмо семье Иосифа Шебештеня – жителя Закарпатья, который, как утверждает Будапешт, является гражданином Венгрии и погиб в результате избиения сотрудниками ТЦК.

Как сообщает "Европейская правда", письмо Суйок опубликовал в пятницу на Facebook.

В письме венгерский президент пишет, что с глубокой скорбью узнал о смерти 45-летнего мужчины и от имени всех венгров выражает искреннее соболезнование семье.

"Такое не может произойти в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые исповедует наш континент, переживший многое, и которые европейские народы веками последовательно признают своими", – пишет Суйок.

"Каждая жизнь венгра является уникальной ценностью для нашего народа, поэтому потеря каждого венгра, который был в силе, является также национальной трагедией", – добавляет он.

Напомним, накануне Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.