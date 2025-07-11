У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував через замах на Трампа

Німецький комік Себастіан Готц постане перед судом за висловлювання про замах на Дональда Трампа під час президентських виборів у США в липні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Себастіан Готц, відомий у Німеччині під псевдо El Hotzo, потрапив під пильну увагу в липні 2024 року після того, як в X почали широко поширюватися скриншоти його дописів.

В одному з них комік порівняв Трампа з останнім автобусом, скориставшись грою слів німецькою мовою: leider knapp verpasst ("на жаль, запізнився / промахнувся").

В іншому пості на Х Готц писав: "Я вважаю абсолютно фантастичним, коли вмирають фашисти".

Ці дописи були згодом видалені, але через розголос із коміком розірвала співпрацю телерадіокомпанія RBB, а телеканал ARD Kultur скасував літературний захід за участю Готца.

Берлінська прокуратура звинувачує Готца в потуранні та заохоченні до вчинення кримінальних злочинів. Суд над ним розпочнеться 23 липня в районному суді Тіргартен у Берліні.

Нагадаємо, під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.

Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.

З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.